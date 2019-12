Terracina, Segre: ora mi sento più sola

"Con Pieroci legava una fratellanza silenziosa, tra noi non servivano parole. E ora che non c'è più miancora più".Così la senatrice a vita Lilianaricordando il legame conin un'intervista a Moked, portale dell'ebraismo italiano. "La sua scomparsa mi colpisce molto. So che lui era molto amato", continuaricordando:"Tra me e lui, come con tanti altri come noi, non c'era bisogno di parlare. Noi dovevamo parlare agli altri,ma tra di noi non c'era bisogno".(Di domenica 8 dicembre 2019)