Sci di fondo | quando si svolgono le prossime gare? Date | programma e calendario del fine

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Lo sci divedrà proseguire la Coppa del Mondo in Svizzera nel prossimosettimana: a Davos si terrà la terza tappa della stagione, che prevede le sprint sabato 14 e ledistance con partenze ad intervalli domenica 15. Dopo aver saltato la tappa di Lilehammer, l’Italia tornerà in gara sulle nevi evetiche. Lesaranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player, inOA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Di seguito ilcompleto della Coppa del Mondo di sci dia Davos (Svizzera).DAVOS SCI DI2019 Sabato 14 dicembre 11.30 Qualificazioni sprint TL maschile e femminile 14.00 Finali Sprint TL maschile e femminile Domenica 15 dicembre 10.45 10 km TL femminile 14.55 15 km TL maschile Diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport ...

FondoItalia : Fondo - Opa Cup Junior: 10km skating, Davide Graz secondo alle spalle di un fantastico Moch - fabbianorozzang : RT @MarcoKappa11: Mezz’ora che guardo sci di fondo, mi sta salendo una voglia di neve pazzesca..settimana prossima si apre casa a Bormio ??… - zazoomnews : LIVE Sci di fondo Staffette Lillehammer 2019 in DIRETTA: cominciata la gara maschile! - #fondo #Staffette… -