Mes | Matteo Salvini e la profezia per salvare le poltrone | Ecco cosa potrebbero

liberoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il Mes fa ancora discutere. A tornare sull'argomento che potrebbe far cadere il governo è. Il leader leghista, ospite a Mezz'ora in più da Lucia Annunziata, fa un tuffo nel passato, quando l'ormai ex ministro era al governo con i Cinque Stelle: "Loro sono sempre stati contro il MES, o

borghi_claudio : Claudio Borghi: 'Bagnai girò a Salvini e Di Maio la sintesi del Mes. E Matteo disse 'non firmiamo un ca***'' - AndreaMarcucci : Un senatore, Matteo #Salvini, dice in Aula al presidente del Consiglio che si deve vergognare. Ho dovuto segnalare… - LegaSalvini : ++ VOLA LA LEGA, CROLLANO PD E M5S ++ La Lega fa registrare un +0,7%, mentre tutti i principali partiti hanno un… -