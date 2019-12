Incidente tra camion dei rifiuti e filobus a Milano | morta la donna in coma

notizie

(Di domenica 8 dicembre 2019) Non ce l’ha fatta lafinita ina seguito dell’occorso anella giornata del 7 dicembre tra unAtm della linea 91 e undella raccolta. Nello scontro, avvenuto in viale Bezzi a seguito di un semaforo rosso non rispettato dal conducente del mezzo pubblico, erano rimaste ferite altre 18 persone subito trasportate in diversi ospedali del capoluogo o medicati sul posto. Il conducente deldeiera invece rimasto incastrato all’interno del suo mezzo con un femore fratturato, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. In merito alla morte della, Atm ha voluto esprimere il suo cordoglio attraverso il seguente messaggio: “Nell’apprendere che la passeggera gravemente coinvolta nell’stradale di ieri è deceduta, esprime la sua profonda vicinanza ai familiari in questo ...

