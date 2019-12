Il marito va troppo spesso al pub e lei non vuole | gliene costruisce uno nel retro di casa

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ilaveva l’abitudine di fermarsi sempre al pub dopo il lavoro, rinndo atardi. La cosa, alla lunga, ha iniziato a non andare giù alla moglie che ha deciso allora di risolvere la soluzione a modo suo: costruendo un piccolo pub in legno proprio neldiloro, così da avere ilsotto controllo e poterci trascorrere più tempo insieme. Così, un’infermiera di 48 anni di Newton Abbot, nel Devon, Jayne Tapper, ha avuto l’idea di costruire “The Doghouse Inn“, un piccolo pub tutto per il, Paul Tapper, un ingegnere di 53 anni. Ha impiegato tre mesi per costruirlo, tutto di legno, spendendo in totale 15mila sterline (poco più di 17mila euro): la spesa maggiore è stata livellare il giardino per permettere di installare il prefabbricato, come lei stessa ha raccontato ai tabloid britannici. All’interno il pub ha uno spillatore ...

