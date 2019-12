Il cdr di RaiNews | Nessuna censura | mancava il via libera di Salini

agi

(Di domenica 8 dicembre 2019) "da parte di24: l'intervista è arrivata con 24 ore di ritardo. Dopo la visione dei contenuti e in assenza del viadell'amministratore delegato la testata ha optato in piena autonomia di non trasmetterla". Lo precisa il cdr di24 in relazione alla non messa in onda dell'intervista di Monica Maggioni al presidente siriano Assad. In una nota è detto che "le fantasiose ricostruzioni" sulla mancata messa in onda "sono lo specchio del tentativo di minare l'autonomia della redazione di24". Viene aggiunto che "la redazione esteri e il cdr di24 sono stati puntualmente informati dalla direzione sulla richiesta giunta dall'amministratore delegato di RaiCom. Da subito era stato precisato che la messa in onda dell'intervista sarebbe stata predisposta per lunedi' 2 dicembre, subordinata alla visione della stessa. Il Cdr ha espresso perplessità ...