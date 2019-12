Elio Lannutti | la toppa a un anno dal post antisemita | «È stato un errore Ma mi hanno

open.online

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il senatore M5s, indagato per odio razziale dopo aver pubblicato sul proprio account twitter deiantisemiti, è il candidato prescelto dai pentastellati per la presidenza della Commissione Banche., a inizio gennaio 2019, pubblicò un tweet condividendo un articolo dal titolo Le tredici famiglie che comandano il mondo, citando il piano di controllo globale dei Savi di Sion (falso documentodei primi del Novecento, ndr) e scrisse, a proposito della famiglia Rothschild, che si tratta della «dinastia che ancora oggi controlla il Sistema Bancario Internazionale». Ma a distanza di quasi un, il senatore– che già si era scusato dopo le polemiche innescate da quel tweet – ora che si trova in lizza proprio per presiedere la Commissione banche ribadisce le proprie scuse per aver pubblicato quel, ...

