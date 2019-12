huffingtonpost

(Di domenica 8 dicembre 2019) “Sullami sembra che ci sia qualcosa che non. Questa tabella avrebbe meritato un approfondimento”. Sono le parole di Alberto Selleri, responsabile della direzione realizzazione delle nuove opere di, ingegnere di punta della società, riportate dal quotidiano La Stampa, che pubblica stralci dei verbali delle audizioni alla Commissione di inchiesta del Ministero delle Infrastrutture suldopo il disastro di Genova. I verbali, acquisiti dalla Procura di Genova, ricostruiscono la catena di comando di. Tra le deposizioni, c’è - sottolinea il quotidiano - “la voce fuori dal coro” di Selleri che non è indagato né coinvolto neldel.Ha lavorato in Spea e smentisce i dirigenti attuali spiegando che quando dopo le verifiche “non tornano i conti”, il ...

ciccolombo : Crollo ponte Morandi, manager Autostrade: 'La sicurezza non funziona' - Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Crollo ponte Morandi, manager Autostrade: 'La sicurezza non funziona' - HuffPostItalia : Crollo ponte Morandi, manager Autostrade: 'La sicurezza non funziona' -