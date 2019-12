Udinese | De Paul | «Non posso dimenticare Udine Finché sarò qui darò il 100%»

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019), Desi racconta in una lunga intervista in cui parla non solo del presente adma anche del futuro Bella e interessante intervista quella rilasciata da Rodrigo Desulle colonne de il Corriere dello Sport. Ecco le sue parole. «Fino a quandoquitutto me stesso, scaricherò il contachilometri, chi mi conosce lo sa. L’mi ha dato la numero 10, mi ha portato qui e vuoi che dimentichi?. 40 milioni per me? Se valgo tutti quei soldi lo dite voi giornalisti, e non mi sembra un discorso fondamentale». «Come immagino il mio addio? Una doppia festa. La mia perchèfare il grande salto. Quella di un club orgoglioso di avermi lanciato in tal senso. Sono due condizioni per me imprescindibili. Il modo migliore, ideale, per abbracciarci e per non vivere di rimorsi». Leggi su Calcionews24.com

