Terremoto nella notte a Verona | epicentro a Vigasio e magnitudo 3 2

fanpage

(Di sabato 7 dicembre 2019) La scossa di3.2 è avvenuta alle 3.29 ditra venerdì 6 e sabato 7 dicembre, con, 14 chilometri a sud di, e ipocentro a 10 km di profondità. Il sisma è stato avvertito in diversi comuni della provincia, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose.

RADIOPIU : BUONGIORNO, NELLA NOTTE LIEVISSIMA SCOSSA DI TERREMOTO IN ALPAGO, SUPERIORE A VERONA, NEL GIORNALE RADIOPIU, IL P… - onnivoritaliani : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO Napoli: Paura per una SCOSSA nella zona FLEGREA. Svegliati gli Abitanti in Piena NOTTE - onnivoritaliani : RT @fanpage: #6dicembre #Terremoto a #Napoli, scossa nella notte con epicentro a Pozzuoli di magnitudo 2.8 -