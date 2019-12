Siria | nuovo raid aereo ad Idlib | diverse vittime

newsmondo

(Di sabato 7 dicembre 2019), in. Gli attacchi delle forze russe avrebbero causato almeno 19 morti, tra cui otto bambini. Tensione alta in tutta la zona.) –, in. Nella giornata di sabato 7 dicembre 2019 le forze militari russe hanno attacco il nord-ovest del Paese provocando la morte di 19 persone, tra cui 8 bambini. La tensione continua ad essere molto alta in tutto il Paese visto che la striscia di sangue è stata registrata anche in altre zone. Ad Abadeeta, per esempio, cinque civili sarebbero stati uccisi da barili bomba sganciata dagli elicotteri militarini. Un altroè stato registrato nella zona di Bajghas che ha causato un morto. fonte foto https://twitter.com/ClaudioPerconte Alta tensione inLa tensione incontinua ad essere molto alta. Le forze russe non hanno nessuna intenzione di ...

