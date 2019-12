Scontro fra filobus e camion dei rifiuti a Milano | 12 feriti | donna in coma

huffingtonpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Incidente stradale a, con un violentotra undiAtm, l’azienda dei trasporti milanese, e uncino dell’Amsa, azienda che si occupa della raccolta dei. Sono 18 le persone coinvolte e ci sarebbero 12.Unadi 49 anni, passeggera suldella linea 90, è stata sbalzata dal mezzo ed è ricoverata in stato di. Il conducente, secondo il 118, un uomo di 47 anni, ha riportato un trauma cranico commotivo ma non è in condizioni gravi. Altre nove persone hanno subìto contusioni e un’altra la sospetta frattura del femore.

