Rudy Zerbi minacciato a Tu sì que vales | “Ti spacco la faccia!”

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tu sì que, cantante minaccia: “Tila faccia!” Può capitare di tutto a Tu sì que: che un ottantenne faccia spaccante; che una donna si sieda su un Gerry Scotti ringalluzzito; che Maria De Filippi si esibisca come concorrente; che Teo Mammucari si faccia male; chevengada un cantante. E quello che è successo stasera a Tu sì que. Un cantante venuto già una volta al centro dello studio per esibirsi in una canzone in inglese (e criticato dal giudice in question) è tornato portando un brano in italiano. All’ennesima critica di, il concorrente è sbottato arrivando a minacciarlo: “Tu non vali un caz*o! Tila faccia”. A questo punto il giudice si è alzato e si è recato dietro le quinte.insultato da un concorrente. Teo Mammucari interviene: “Datevi un abbraccio” ...

_ambrix_ : Mi sto sentendo malissimo con questo signore che insulta pesantemente Rudy Zerbi?? #TuSiQueVales - uendibarreti : RT @llyfrausandrain: io, il tè e rudy zerbi :) altro che discoteca @RudyZerbi - MonicaRecinella : Qualcuno aiuti Rudy Zerbi!#tusiquevales -