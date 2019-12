huffingtonpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Matteorivendica ladi Italia Viva contro le tasse in manovra. “Abbiamo vinto”, scrive a chiare lettere su Facebook.“In queste settimane Italia Viva ha lottato con forza per evitare l’aumento delle tasse, a cominciare dall’Iva. Dalle auto aziendali fino al rinvio della sugar e plastic tax il risultato è stato raggiunto. Da gennaio ci sarà da fare uno sforzo in più: rilanciare la crescita. Ecco perché abbiamo lanciato il piano #italiashock. Questa è la vera svolta per il 2020. Abbiamo vinto la battaglia delle tasse. Ora tutti insieme concentriamoci sulla crescita. E l’unico modo per raggiungerla è sbloccare i cantieri”.si lancia in una previsione: “Finirà come sulle tasse: prima ci, poi ci, poi ci daranno”.

HuffPostItalia : Renzi canta vittoria: 'Ci criticano, ci ignorano, ma poi ci danno ragione' - EdiGirolami : RT @AnariaGianota: #piazzapulita formigli il radical chic a Renzi : bella ciao lei la canta? La insegna ai suoi figli, io non ce la vedo...… - boia_er : RT @CinziaMorosetti: Buongiorno..... Se non ne può più darei un consiglio a Renzi....... Canta belli ciao e stacca la spina a questo orrore… -