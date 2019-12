“Marilena è stata violentata e uccisa” Andrea Dal Corso in lacrime | lo straziante

caffeinamagazine

(Di sabato 7 dicembre 2019) La notizia della morte di Marilena Corrò, 52 anni originaria di Treviso, sta sconvolgendo l’Italia. La donna ètrovata priva di vita a Capo Verde, nella sua casa adibita a bed and breakfast. Il suo decesso è avvenuto precisamente a Sal Rei, a Boavista. La vittima si era trasferita soltanto da un anno per ereditare l’attività svolta dal suo papà Luciano. Secondo quanto accertato dalle prime indagini, un italiano tra i 45 ed i 50 anni sarebbe sospettato dell’omicidio. Si tratta di colui che gestiva la struttura ricettiva ‘APaz’. Il corpo della sfortunata Marilena era stato rinvenuto in un serbatoio per la raccolta dell’acqua. Ora, nelle ultime ore, è giunto anche un appello speciale da parte di un volto noto della televisione. (Continua dopo la foto) L’appello è stato fatto attraverso il social network Instagram daDal, ...

