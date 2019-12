LIVE Sci alpino | Discesa libera Lake Louise 2019 in DIRETTA | podio per una splendida

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA La nostratermina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 22:54 Quarta Ledecka e quinta Suter, solo 12ma Goggia. Le altre italiane: 18ma Irene Curtoni e 35ma Nadia Delago, mentre non ha completato la gara Nicol Delago. 22:52 La canadese non arriva al traguardo e quindi è finita! Vince Schmidhofer che precede Shiffrin e Marsaglia. 22:49 Solo Wilkinson e Crawford devono scendere e poi sarà finita. 22:45 Cinque atlete al termine, ormai possiamo annunciarlo: Marsaglia sul! Davanti a lei Schmidhofer e Shiffrin. 22:41 Prova discreta della russa Prokopyeva, 22ma a 2″ da Schmidhofer. 22:37 10 atlete alla fine, si avvicina la vittoria per Schmidhofer e ilper Marsaglia! 22:34 Nessuna sciatrice riesce ad avvicinarsi ai tempi delle big, pista rovinata e ...

