LIVE Sci alpino | Discesa libera Lake Louise 2019 in DIRETTA | Ledecka di nuovo in testa

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:18 Caduta sul salto Venier, per fortuna nulla di grave per l’austriaca che si rialza. Corsa interrotta. 21:17 Niente da fare per l’elvetica, quinta a 1″32 dalla ceca. Tocca a Stephanie Venier, terza ieri. 21:15 La seconda austriaca non brilla, ultima al momento ad oltre un secondo e mezzo da. Spazio alla svizzera Haehlen. 21:13 Tocca a Siebenhofer ora. 21:12 L’austriaca termina 33 centesimi dietro la ceca senza disputare una gara sensazionale, l’impressione è che la pista sta migliorando ad ogni passaggio. 21:11 Tippler in pista, visibilità che migliora minuto dopo minuto. 21:10 Lunga di linea Rebensburg che comunque disputa una corsa gagliarda, che le vale la seconda posizione a 38 centesimi da. 21:08 Al cancelletto di partenza la tedesca Rebensburg, quarta ieri e subito banco di prova ...

