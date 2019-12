Lazio | Inzaghi | «Dobbiamo essere ambiziosi e guardare avanti»

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) L’allenatore della, Simone, parla dopo la bella vittoria ottenuta contro la Juventus: le sue parole Simoneesalta la sua squadra dopo la bella vittoria contro la Juventus. Ecco le parole del tecnico dellaa DAZN. «Sono convinto di questa squadra. Siamo in un ottimo momento.pensando che il calcio è questo. Siamo contenti di aver sfatato questo tabù: un vittoria qui con la Juve mancava dal 2003, io me lo ricordo che ero in panchina. Siamo in un buon momento ma nel calcio i giudizi variano». Leggi su Calcionews24.com

