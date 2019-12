Gazzetta | Ancelotti stasera dovrà affidarsi a Insigne | uno dei leader che lo ha contestato

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Incredibile e surreale la situazione che si è venuta a creare nello spogliatoio del Napoli, come sottolinea ladello Sport. Sulla graticola in questo momento c’è l’allenatore,Carloche rischia la panchina in caso di disfatta questo pomeriggio contro l’Udinese. Una situazione a cui si è arrivati in quest’ultimo mese fatto di contrasti e volta faccia, in cuisi è ritrovato ostaggio della squadra E’ la posizione attuale di. Lui è ostaggio di quel gruppetto di giocatori che gli ha voltato le spalle e che lo ha mollato da parecchie partite. Incredibile, davvero, l’allenatore più vincente al mondo che resta prigioniero di uno spogliatoio che l’ha sfiduciato, contestandone i metodi di lavoro. E ironia della sorte, proprio oggi a Udine, nella partita che potrebbe costargli la panchina,non avrà altra scelta che fidarsi ...

