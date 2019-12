Elogio del nulla chiamato Ferragni

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Massimiliano Parente Jobs era geniale ma era un genio. A Chiara basta essere se stessa M ica ci hanno capito niente, i cosiddetti critici, di ChiaraUnposted, il documentario su Chiara. Non hanno capito il messaggio fondamentale del film, eppure viene ripetuto dall'inizio alla fine: Chiaraè un modello per tutte le ragazze, e un modello di emancipazione per le donne, in un mondo dominato dai maschi, vi pare poco? Insomma, pensateci: gli americani fanno documentari su Steve Jobs, dove si spiega come ha fatto Steve a rivoluzionare la Apple, a avere l'idea del Macintosh, dell'iPod, dell'iPhone, tutte cose che hanno cambiato per sempre le nostre vite, però mica uno può prenderlo come modello, soprattutto perché è maschile, e anche perché devi avere la testa di Steve Jobs. Oppure fanno documentari su Bill Gates, su come ha creato la Microsoft, e poi ...

