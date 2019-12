Decreto Fiscale Via libera alla Camera sulla fiducia Ora passa all’esame del Senato

lanotiziagiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Viadella(con 248 sì e 87 no) al(relatrice Carla Ruocco, nella foto) che oradeldove dovrà essere approvato improrogabilmente entro il 25 dicembre. Molte le novità rispetto al testo del Governo. Contrasto all’evasione. Si prevede la progressiva riduzione della soglia per l’uso del contante che, dagli attuali tremila euro, scenderà a mille dal 2022. Vengono escluse dall’imponibile le vincite della lotteria degli scontrini e sono previsti premi aggiuntivi per i pagamenti elettronici. Manette agli evasori. Attenuato l’inasprimento delle pene per le condotte non fraudolente, per le quali è esclusa la confiscargata; è inoltre consentita, anche per le condotte fraudolente, l’applicazione della causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario ed è ampliato il catalogo dei reati tributari che danno luogo a ...

msgelmini : Con la manovra e con il decreto fiscale il governo attacca mortalmente il ceto medio. @forza_italia si sta battendo… - GianlucaVasto : Decreto Fiscale approvato alla Camera: semplificazioni e lotta alla grande evasione - carlaruocco1 : Dalle 18.00 sarò in diretta in Aula per la dichiarazione di voto sul Decreto fiscale. Potete seguirlo al seguente… -