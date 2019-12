Ciciretti | l’Ag | “Non viene considerato | a gennaio cambierà squadra”

forzazzurri

(Di sabato 7 dicembre 2019) L'agente del giovane calciatore azzurro Amato, intervistato da La Gazzetta dello Sport confessa che aandrà via da Napoli L'agente di, Vincenzo Pisacane, trova inutile un qualsiasi confronto con chi non considera il proprio assistito: "Amato è un ragazzo bravissimo, non crea problemi, ma non è mai. Quando non siconsiderati, tanto vale non cercare il confronto. Se ne andrà asicuramente, ha offerte da diverse squadre in B che stanno lottando per la promozione, dalla Grecia e dalla Spagna".

