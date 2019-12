Tredicenne disabile allontanato da casa I giudici di Messina | “Disturba i vicini”

meteoweek

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il caso è stato raccontato dall’attrice Maria Grazia Cucinotta, che ha preso a cuore la vicenda. “Hanno applicato il braccialetto elettronico ai genitori per evitare che tornino nella zona” Un ragazzino di 13 anni con gravi problemi psichici è stato statoda, insieme ai suoi genitori e alla sorellina di 8 anni. Con … L'articoloda. Idi: “Disturba i vicini” proviene da www.meteoweek.com.

mapivi63 : RT @repubblica: Messina, tredicenne disabile allontanato da casa per ordine del giudice: 'Disturba i vicini' - palermomaniait : Messina, tredicenne disabile allontanato da casa per ordine del giudice - - rep_palermo : Messina, famiglia di un tredicenne disabile via da casa per stalking: protesta Maria Grazia Cucinotta [aggiornament… -