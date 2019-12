Sparatoria in una base navale Usa | 4 morti e 7 feriti

cronacasocial

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Unaè avvenuta in unadella Marina degli Stati Uniti d’America a Pensacola, in Florida. Di conseguenza, è stato dichiarato il ‘lockdown’, ovvero la chiusura di tutti gli ingressi e le uscite. L’uomo armato entrato in azione alla Naval Air Station è stato ucciso dalla polizia. Nellamilitare ci sono 16mila millitari e 7400 civili. Il bilancio è di quattro, tra cui l’assalitore ucciso dalla polizio, e sette, due dei quali in condizioni critiche. L’episodio segue quello dell’altro ieri a Pearl Harbour, la storicaa 13 km da Honolulu, nelle Hawaii, dove un militare ha aperto il fuoco uccidendo due persone e ferendone una terza prima di togliersi la vita sparandosi alla testa. Il marinaio che ha sparato nellaera sotto terapia psicologica ed era scontento dei suoi comandanti. Inoltre, era ...

