Sicurezza Alimentare | sequestro di panettoni a nota azienda nell' aquilano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L'Aquila - I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) di Pescara,'ambito dei controllie aziende che producono prodotti di pasticceria artigianale, intensificati per il periodo natalizio, hanno sequestrato 60in unaaquilana. Isequestrati dai Nas erano privi dell’etichettatura, e dunque l’irregolarità è data dalla tracciabilità. Ildeiporta con sé la segnalazione alla Procura della Repubblica dell'Aquila, nei riguardi del titolare. leggi tutto

