Serie A | reti bianche tra Inter e Roma

(Di venerdì 6 dicembre 2019)A,: formazioni, risultato e marcatori. Big match a San Siro. Fonseca recupera Dzeko, emergenza a centrocampo per Conte. MILANO –A,: formazioni, risultato e marcatori. Big match a San Siro tra i ragazzi di Conte e quelli di Fonseca. Un match chiave anche per la lotta scudetto. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta con noi. (LE PROBABILI FORMAZIONI)0-0 Marcatori: La prima occasione è per l’. Errore in disimpegno di Veretout, ne approfitta Lukaku. Il belga, però, si fa ipnotizzare da Mirante che salva i suoi. L’equilibrio regna sovrano a San Siro con altre due grandi chance per Zaniolo e Lautaro ma il match non si sblocca. L’ultima occasione della prima frazione è per l’. Nuova uscita sbagliata dei giallorossi, conclusione imprecisa di Brozovic. Nella ripresa è ancora l’...

