Picchia il figlio e lo seppellisce in una fossa | confessa la madre

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Orrore negli Stati Uniti. Joann Cunnigham, dopo mesi di indagini, si è dichiarata colpevole dell’omicidio delAJ Freund, di soli 5 anni. La vicenda è da brividi. La donna, 36 anni, hato il piccolo AJ fino alla morte e poi l’ha sepolto, avvolto in un sacco di plastica, in unapoco profonda alla periferia di Chicago. La confessione risale a ieri, giovedì 5 Dicembre 2019, quando la donna è apparsa davanti al tribunale di Woodstock, nell’Illinois. Joann Cunnigham rischia una condanna che va dai 20 ai 60 anni di carcere dopo aver fatto un accordo con i pubblici ministeri per ottenere la revoca di altre accuse di aggressione. Il procuratore Patrick D. Kenneally, ha affermato: “Per lei non ci sarà la possibilità di farla ammettere alla libertà vigilata e dovrà scontare il 100% della sua pena”. Solo qualche mese fa aveva negato il suo ...

