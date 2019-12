Papa | visita Muscat sarà totalmente privata e a porte chiuse

agi

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La visita del premier Maltese, Joseph Muscat, in Vaticano daFrancesco che si terrà domani, sabato 7 dicembre, è stata programmata da tempo e sarà assolutamentee a. E' quanto apprende l'AGI in relazione alla visitadel primo ministro che, nell'Isola di Malta, ha fatto molto scalpore, tanto da convincere 22 accademici di La Valletta a scrivere una lettera al Santo Padre affinché non ricevesse Muscat, coinvolto dalle polemiche politiche legate all'uccisione della giornalista Daphne Caruana Galizia. Nella lettera degli accademici si paventava l'ipotesi che il premier maltese possa strumentalizzare la visita per un "esercizio di propaganda", date "le gravi accuse che affliggono il governo, in bella vista sui media locali e internazionali". Il Pontefice, ricordano fonti vaticane, è un capo di Stato ed è per questa ragione che la visita ...

