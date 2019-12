Orrore a Firenze | violenta per un mese l’ex cognata

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Un uomo di 55 anni è riuscito a convincere l’ex, 53, a seguirlo nel suo casolare, situato nelle campagne della provincia di. Lì ha tenuto per unla donna, picchiandola, umiliandola e abusando di lei. La donna era segregata un po’ nel pollaio del suo casolare, un po’ in una roulotte. Dopo settimane di prigionia, la 53enne è riuscita a liberarsi. Dopo aver camminato per 6 chilometri nei boschi, ha incontrato un automobilista di passaggio al quale ha chiesto aiuto. Subito sono scattate le indagini, coordinate dalla pm Beatrice Giunti. Durante la mattina di oggi, venerdì 6 Dicembre 2019, i Carabinieri di Pontassieve, su ordine del gip diAngela Fantechi, hanno arrestato l’uomo. Il 55enne si trovava in libertà vigilata: ora è chiuso nel carcere di Sollicciano. Le accuse nei suoi confronti sono di sequestro di persona in concorso, lesioni, ...

