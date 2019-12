Mourinho su Eriksen | «Spetta a lui parlare del suo futuro»

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il tecnico del Tottenhamnon ha voluto commentare le voci di un possibile addio dia gennaio: Inter e Juventus alla finestra Joséha dribblato le domande suldi Christian, che andrà in scadenza di contratto con il Tottenham ed è seguito da Inter e Juventus: «Ovviamente ho parlato con lui, devo difendere i migliori interessi del mio club». «Il mio club è più importante dei miei giocatori e i miei giocatori sono più importanti di me. Ma il club è più importante di tutti, è così che la penso. Non vi darò una risposta, penso che spetti a lui dire quale sarà il suo», ha ammesso il tecnico del Tottenham. Leggi su Calcionews24.com

