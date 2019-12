Minecraft batte Fortnite e diventa il gioco più visto su YouTube nel 2019

eurogamer

(Di venerdì 6 dicembre 2019)è il re dei videogiochi su, secondo il recente video Rewind che la società ha lanciato per concludere il. Come da tradizione, il videoRewind ripercorre l'anno e indica alcuni dei contenuti più popolari sulla piattaforma.Poiché i giochi generano visualizzazioni e entrate enormi per, il video include una carrellata dei primi cinque giochi più visti.è arrivato primo con 100,2 miliardi di visualizzazioni quest'anno., il popolarissimo battle royale di Epic, arriva al secondo posto con 60,9 miliardi di visualizzazioni.Grand Theft Auto 5 è arrivato al terzo posto con 36,9 miliardi di visualizzazioni e Garena Free Fire è al quarto posto con 29,9 miliardi di visualizzazioni. Il quinto posto appartiene a Roblox, unche sembrare sempre più popolare col passare del tempo, con 29,6 miliardi di visualizzazioni.Leggi altro...

