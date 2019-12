Lo sguardo che uccide | ecco la Medusa dei Druchii per Total War Warhammer 2

nonsolo.tv

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il nuovo DLC “The Shadow and the Blade” perWar:2 presenta già molte interessanti novità inerenti il gioco Creative Assembly, focalizzandosi per quanto riguarda due fazioni crudeli: i pervertiti e sanguinari(gli Elfi Oscuri) e i cinici Skaven (uomini ratto che vivono nel sottosuolo del mondo di). Questo articolo parlerà di una delle unità più interessanti presenti nel DLC, ovvero le Meduse. Nate come Elfe Oscure, le meduse sono divenute così a causa della loro superbia, credendosi superiori ai crudeli dei del pantheon, ora vivono vite miserevoli, piene di odio e di invidia verso il resto del mondo, sognando la bellezza che hanno perso a causa dei loro peccati. Le Meduse nel gioco si dimostrano essere unità mostruose (ovvero unità di pochi pezzi ma dal grande potere e con abilità eccezionali) molto abili nel corpo a corpo, ma letali ...

