L’evento crossover di Grey’s Anatomy 16 e Station 19 presentato in anteprima dal cast

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il prossimo 23 gennaio ABC trasmetterà negli Stati Uniti lo specialedi Grey's16 e19, col decimo episodio di questa edizione del medical drama e il primo della terza stagione del suo spin-off. Le prime immagini di questo evento che vedrà anche un cambio nella programmazione della rete (prima andrà in onda19 e solo dopo Grey's16, proseguendo in questo modo per il resto della stagione) sono state mostrate in un'apparsa online, in cui ildelle due serie prodotte dalla ShondaLand di Shonda Rhimes presenta lo speciale appuntamento di gennaio. Al ritorno dalle feste, dopo la tradizionale pausa invernale nella programmazione americana, Grey's16 e19 3 tornano in onda con due episodi tra loro collegati dall'enorme emergenza provocata da un incidente. Un'automobile si è schiantata sul tetto del bar di Joe nel ...

