L’esibizione di Brunori Sas a commemorazione per Nelson Mandela

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Firenze, 6 dic. (askanews) – L uomo nero. Ha abbracciato la chitarra proprio davanti alla cella, simbolo della prigionia dinel carcere di Robben Island in Sudafrica, e lì – alForum di Firenze –Sas ha intonato in acustico i versi della sua canzone contro la sopraffazione e il razzismo. Unaper il sesto anno dalla scomparsa dell ex presidente sudafricano che ha combattuto l apartheid. Assieme a Darioc erano il presidente dellaFoundation Sello Hatang e il Presidente di ACF Fiorentina, Rocco Commisso, l attaccante viola Kevin Prince Boateng. Il cantautore Darioha reso omaggio all’eredità morale dicantando il suo celebre brano “L’uomo nero” e poi ha dichiarato: “Penso che sarebbe bello contagiare una persona con il bene, sarebbe un ottimo ...

