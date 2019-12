Le cascate Victoria si stanno prosciugando | livello d' acqua dimezzato

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Mentre c’è ancora chi non si arrende nel voler negare l’esistenza del cambiamento climatico, questo continua a mostrare i suoi effetti. L’ultimo, in Africa Meridionale, per la precisione tra Zambia e Zimbabwe. Come riporta il quotidiano britannico Daily Mail, una delle più rappresentativeal mondo, le, si è quasi completamente prosciugata dimezzando il propriodi.Si tratta di una delle più gravi siccità degli ultimi decenni in Africa, con temperature che arrivano a superare anche i 50°. Tutto ciò potrebbe avere delle ripercussioni tragiche su economia e popolazione, senza contare la fauna che abita queste terre. Oltre ad attrarre migliaia di turisti e generare diverse attività nell’area circostante, leriforniscono la centrale idroelettrica di Kariba, ...

