Il Pd e la questione cattolica

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Periodicamente la cosiddetta “” ritorna al centro del dibattito politico italiano. Certo, accanto a molti altri temi. Ma è comunque una costante che si affaccia all’attenzione della politica nel nostro Paese con una cadenza quasi scientifica. Del resto, le costanti storiche sono come una sorta di fiume carsico che prima o poi riemergono. Certo, dopo la fine della Democrazia Cristiana e la breve esperienza del Partito Popolare Italiano, la presenza politica e culturale dei cattolici italiani si è diluita in molte formazioni politiche. Frutto e conseguenza dell’ormai radicato pluralismo delle varie opzioni politiche del cosiddetto mondo cattolico. Che resta frastagliato, segmentato e anche profondamente diviso al suo interno. Lo è a livello politico, lo è a livello culturale e lo è anche e soprattutto a livello ...

CTucudean : @LiveNoneladUrso @paolobrosio Italia e il paese che si è svegliata più tardi di tutti e adesso va agli eccessi ...s… - xRache__ : @detteminuttet Ma non è questione di fanatismo, è questione di chi crede nella fede cattolica e chi no. Non sei cat… - robertocavaglia : RT @mauromagatti: LA «QUESTIONE CATTOLICA» (A partire dal card.Ruini) Non si tratta di far nascere un nuovo partito cattolico.,ma di veri… -