romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019)del giorno venerdì 6 dicembre Buongiorno siamo arrivati al fine settimana dai Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Nicola patrono di Bari e Sassari Perché ha detto Nicola Stavo dicendo ragazzi non facciamo i furbi è Nicola deriva dal greco Nicolaus personale composto verbo vincere Giunto al popolo con il significato di vincitore tra il popolo preferisce il giro organizzare dietro le quinte sfrutta poco le occasioni perché spera nell’eterna fortuna che mai lo delude Buongiovanni tradizionale una volta invitato un gruppo di donne attraenti le ama tutte incondizionatamente per una notte o per sempre almeno fin quando non incontra la donna che fa passare tutte le altre nel dimenticatoio gioviale semplicequasi mitico sempre presente quando c’è da divertirsi lo almeno in caso di bisogno e dai Nicola Tantissimi auguri oggi andiamo a fare andiamo a ...

romadailynews : Almanacco del 06-12-2019 ore 07:30: almanacco del giorno venerdì 6 dicembre Buongiorno… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Almanacco del 06-12-2019 ore 07:30' su @Spreaker #almanacco - FedeRoss70 : Nati in questo giorno 6 dicembre 1969 - Irene Grandi (50 anni fa): L'anima fiorentina del rock femminile, partita d… -