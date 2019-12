Vertice su manovra, da Conte anche Iv

Alta tensione sulla. Italia Viva insiste sul taglio delle tasse e annuncia l'arrivo di sub emendamenti, a partire da quelli per abrogare del tutto la Plastic tax. Al Senato, dove si susseguono le riunioni di maggioranza, Iv abbandona i lavori e poi torna a sedersi al tavolo. La delegazione di Iv, a quanto si apprende, sarà ricevuta nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Atteso alle 17 uncon il premierproprio per cercare un'intesa sugli emendamenti che si voteranno da domani al Senato.(Di giovedì 5 dicembre 2019)