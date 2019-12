Natale 2019 | i regali #InstaGold

vanityfair

(Di giovedì 5 dicembre 2019) FendiBottega VenetaStroiliBulgariTWINSET MilanoGivenchyTiffany & Co.Giovanni RaspiniL'AgenceLaura BiagiottiBoucheronThe AtticoCoccinelleSergio Rossi+Rosie AssoulinLuisa SpagnoliRe CarloForte ForteJimmy ChooPinkoLingot D'AmourMarco BicegoRené CaovillaSwarovskiGucciTPNCollini MilanoTory BurchHublotPomikakiWald Berlin su YooxÈ alla costante ricerca della posa migliore e il suo profilo Instagram è un’infinita carrellata di selfie. La sobrietà non è la sua caratteristica principale e non nasconde la sua passione per il lusso, lo sfarzo, l’opulenza. Ama essere al centro dell’attenzione e si serve spesso, per raggiungere lo scopo, di accessori e abiti lussuosi e appariscenti. Questo nuovo capitolo della nostra guida aidiper hashtag è dedicato a lei: la ragazza d’oro. Irresistibilmente attratta da tutto ciò che luccica. Che si tratti della vostra ...

