L’ultimo desiderio di Bobby

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La maggior parte delle persone che decidono di adottare un animale domestico, sa molto bene che se ne deve prendere cura, proprio come un membro della sua famiglia e donargli l’amore e le cure di cui ha bisogno. Questo infatti, è il caso di un uomo, chiamatoLynn Brockman, che ha un legame speciale con tutti i suoi cuccioli. Il signore non si è mai sposato ed ha pochi parenti, però, sin da giovane ha avuto un amore profondo per gli animali, infatti ha adottato tre cani abbandonati. Da tre, ora sono diventati sei e per, sono tutto ciò che ama. Sono la sua famiglia e fa di tutto per vederli, sani e felici. Per un anno, l’uomo è stato costretto a combattere contro un tumore e secondo le ultime visite, sembrava che lo avesse sconfitto. Poche settimane fa, però, ha ricevuto una notizia straziante. Il suo cancro è tornato, molto più aggressivo di prima e le ...

