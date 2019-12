Lucas Torreira | statistiche | età | Instagram e carriera

calciomercato.napoli

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Obiettivo del Napoli, il soprannome e le caratteristiche del centrocampista dell’ArsenalTorreria nasce da una famiglia di sani principi, i genitori hanno insegnato ai loro figli l’amore ed il rispetto.ha frequentato l’Institución Atlética 18 de Julio per poi a soli 17 anni partecipare a un provino per il Montevideo Wanderers, club della prima divisione uruguaiana, il test del ragazzo va a buon fine, di conseguenza il futuro calciatore accede a far parte del club il 15 febbraio 2013. A dicembre 2013Torreria entra nella squadra italiana del Pescara e dopo un anno e mezzo è stato nella formazione Primavera (dove ha disputato 28 partite con 4 gol).il 16 maggio 2015 debutta in Serie B per chiudere la stagione con 5 partite di calcio al suo attivo per 366 minuti.Torreria comprato dalla Sampdoria A luglio 2015fu comprato dalla Sampdoria, la ...

