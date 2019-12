Istat | sono 12mln le persone a rischio povertà

blogo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Per l'anno 2017 l'ha stimato che le famiglie residenti in Italia abbiano percepito, in media, un reddito netto mensile pari a 2.616 euro per nucleo familiare, per un totale di 31.393 euro. I redditi da lavoro autonomocresciuti del 3,1% rispetto all'anno precedente, mentre quelli da lavoro dipendentediminuiti dello 0,5%. Pur essendo il reddito complessivamente in crescita sia in termini nominali (+2,6%) sia come potere d'acquisto (+1,2%), va però sottolineato che rispetto al 2007, anno precedente allo scoppio della crisi economica, è ancora significativa la perdita di potere d'acquisto in termini reali, pari all'8,8%. L'Istituto nazionale di statistica ha evidenziato la costanza delle diseguaglianze; il reddito totale delle famiglie più abbienti continua ad essere più di sei volte più grande rispetto a quello delle famiglie più povere.circa 12 milioni e 230 ...

