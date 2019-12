Ida Platano non sposa Riccardo Guarnieri | “Voglio stare da sola!”

lanostratv

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne:e Idanon sino Ennesimo colpo di scena nella storia tra Ida. Cos’è successo stavolta? Oggi a Uomini e Donne, sul finire della puntata, è stato mandato in onda ciò che è successo dopo la famosa proposta di matrimonio di. E purtroppo tra i due, dopo un lungo confronto nel dietro le quinte del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, non c’è stato il tanto atteso lieto fine. Difatti ad aver infranto i sogni di gloria del cavaliere tarantino ci ha pensato Ida, la quale dapprima gli ha restituito l’anello, e successivamente gli ha confessato senza indugio alcuno: “Al momento voglioda sola…Adesso è così…” A quel punto, visibilmente sconvolto e dispiaciuto per la presa di posizione della ...

KontroKulturaa : Ida Platano nella bufera dopo la proposta, i fan notano un dettaglio: 'Solo business' - - infoitcultura : Fan infuriati con Ida Platano: 'Pensi solo al business, di Riccardo non ti importa' - Notiziedi_it : Fan infuriati con Ida Platano: “Pensi solo al business, di Riccardo non ti importa” -