Concorso Regione Campania | 2ª prova | 14-17 e 21-24 gennaio le date riferite da De Luca

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) A pochi giorni dalla pubblicazione degli attesissimi risultati delle prove preselettive della categoria C dei diplomati che sono risultati idonei alle seconde prove deldella, il Presidente dellaVincenzo De- riportando le garanzie arrivate dal Formez - ha assicurato che le seconde prove scritte delsaranno più veloci e che potranno iniziare, molto probabilmente, dalla metà del mese di2020. Intanto le polemiche degli esclusi si fanno sentire anche perchè, allo stato attuale, non possono visionare i loro elaborati e i relativi punteggi che hanno determinato la loro mancata idoneità. Seconde prove scritte: lecomunicate da DeLe seconde prove scritte, secondo quanto ha dichiarato nei giorni scorsi il Governatore Vincenzo Deai microfoni di Radio CRC, si terranno dal 14 al 17 e dal 21 al 24. Non è stato reso ...

fordeborah5 : RT @RegioneER: #lavoroER Polizia Locale, per la prima volta CONCORSO UNICO @RegioneER per 138 agenti. Risparmiato oltre 1 MILIONE di euro.… - RegioneER : #lavoroER Polizia Locale, per la prima volta CONCORSO UNICO @RegioneER per 138 agenti. Risparmiato oltre 1 MILIONE… - Ravenna24ore : Per la prima volta dalla Regione un concorso unico per assumere 138 agenti di Polizia locale -