Cesare Cremonini | scoppia la polemica su Twitter per via di una sua canzone

trendit

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Se oggi siete entrati suavrete sicuramente visto il nome dinella lista degli argomenti più discussi. Ma come mai il celebre cantante italiano è finito in tendenza? Ovviamente per via di una, che come sempre ha avuto origine da un tweet, diventando in poco tempo virale. Al centro della bufera unadi, inclusa nell’ultimo album2C2C – The Best Of, contenente i suoi più grandi successi e alcuni brani inediti. Uno di questi si intitola “Giovane stupida” ed è dedicata alla sua giovanissima ragazza, Martina. Laracconta, in modo leggero e spensierato, alcuni tratti della relazione, magari condizionata dalla notevole differenza d’età tra i due. Ad alcuni utenti però non sono andati giù alcuni riferimenti alla ragazza, considerati troppi maschilisti e beceri. La prima critica viene fatta proprio nei ...

mtvitalia : 'Al telefono' di Cesare Cremonini è il nostro video #MTVMostWanted della settimana ?? Guarda il video completo su MT… - CremoniniCesare : Come un George Best che scarta anche il portiere ???? @MoninaMichele su #Cremonini2C2CTheBestOf - CremoniniCesare : Perso nella vita. L’amore spiega chi sono. -