BMW fa il verso a Google | il supporto ad Android Auto è ancora latitante mentre CarPlay è

tuttoandroid

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Per gli utentimuniti di una macchina BMW èpresente il mancatoadL'articolo BMW fa il: iladè l’unico ad essere preso in considerazione proviene da Tutto

danielabongior3 : #Roma 18.26 via di S.Valentino con Viale Maresciallo Pilsudki verso Piazzale Manila 3 #autoblu #bmw grigie… - claudio301065 : RT @quattroruote: #BMW, si va verso il taglio dei bonus: non sono previste riduzioni dei posti di #lavoro ---> - dinoadduci : BMW - Si va verso il taglio dei bonus, non dei posti di lavoro -