Bimbo nasce con tumore A Bologna lo operano con il cordone ancora legato e lo salvano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Un’operazione all’avanguardia ha visto protagonisti i chirurghi del policlinico Sant’Orsola di. In soli sei minuti, tre équipe ultra-specializzate hanno operato unappena nato per rimuovergli unbenigno dei vasi linfatici (definito in gergo tecnico “igroma cistico” o “linfangioma”) che occupava il suo collo, rischiando di non farlo respirare al momento del distacco dalombelicale della madre.Il caso del neonato, la cui patologia è stata considerata “assai rara”, è stato affidato alla clinica ostetrica diretta dal professor Gianluigi Pilu. Ginecologi, anestesisti e chirurghi pediatrici hanno effettuato un taglio cesareo per fare uscire il bambino in sicurezza. L’operazione è poi andata avanti con una tecnica chiamata “Parto Exit”, un trattamento del feto ...

