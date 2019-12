Assunzioni in cambio di voti | il sindaco arrestato | “Non vado da nessuna parte se non

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Non posso scendere in piazza, non posso andare da… credetemi, lo hai capito tu? Quante persone! se noi altri … non utilizzo questo metodo”. Con queste parole si giustificava al telefono ildi Casteldaccia (Palermo), Giovanni Di Giacinto, in carcere con l’accusa di corruzione per aver procacciatoper i suoi sostenitori elettorali, indi affidamenti diretti. Assieme a lui sono indagate altre dieci persone, quattro di loro finiti in manette nel paesino che a novembre fu colpito da un alluvione che causò la morte di nove persone (tra cui due bimbi di uno e tre anni) rimaste intrappolate in una villetta, poi risultata abusiva. Già in quei mesi però la sede del Comune era stata trasformata in un piccolo “Grande Fratello”, con microspie disseminate un po’ ovunque dal luglio 2018, in seguito alla denuncia ...

petergomezblog : “Funzionari pubblici corrotti da un manager Philip Morris hanno rinviato rincaro sigarette in cambio di assunzioni… - AnnaTavano : RT @petergomezblog: “Funzionari pubblici corrotti da un manager Philip Morris hanno rinviato rincaro sigarette in cambio di assunzioni e pr… - Mafol : 'Funzionari pubblici corrotti da un manager Philip Morris hanno rinviato rincaro sigarette in cambio di assunzioni… -