U&D | Ida e Riccardo si sposano? E se il matrimonio fosse trasmesso in prima serata?

U&D anticipazioni di oggi 4 dicembre : Riccardo chiede ad Ida di diventare sua moglie : Lo scorso sabato 30 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata al Trono Over. Nonostante siano state diffuse tante notizie su quello che accadrà oggi, i telespettatori finalmente potranno vedere con i loro occhi quanto succederà in studio. I protagonisti della puntata di oggi saranno ancora una volta Ida Platano e Riccardo Guanieri. La prima ad entrare negli studi del dating è proprio la Dama. La parrucchiera ...

U&D - registrazione 30/11 : Guarnieri vuole sposare Ida - lei prende tempo : Un clamoroso colpo di scena è avvenuto nell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne, tenutasi lo scorso 30 novembre presso gli studi Elios di Roma e riguardante la coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Secondo quanto riportano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', Riccardo spiazzerà tutti e farà una proposta di matrimonio a Ida subito dopo aver saputo che la dama bresciana aveva intenzione di ...

Spoiler U&D : Ida è indecisa e prende tempo dopo la proposta di matrimonio di Riccardo : Sabato 30 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne trono over. Stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, pare che Riccardo Guarnieri abbia chiesto a Ida Platano di sposarlo. La coppia è tornata di nuovo dinanzi alle telecamere del dating-show di Canale 5 per provare a fare ulteriore chiarezza sulla propria situazione sentimentale. Durante la registrazione precedente, infatti, entrambi avevano lasciato ...

U&D : tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è rottura definitiva : Continua a tenere banco la vicenda legata ad una delle coppie più amate e chiacchierate del Trono Over di Uomini e Donne, stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dalle poche notizie frammentarie comparse sul web, al momento tra i due protagonisti del dating show non è avvenuto alcun ritorno di fiamma. Durante la registrazione avvenuta sabato 23 novembre, il Vicolo delle News aveva annunciato la rottura tra la Dama ed il Cavaliere. ...

Giorgio Manetti - ex U&D - su Ida e Riccardo : 'Due bambini incompatibili - lei è immatura' : Sono tante e tutte molto interessanti le cose che ha detto Giorgio Manetti nell'intervista che ha rilasciato di recente alla rivista ufficiale di Uomini e Donne. Il "Gabbiano", oltre a dare consigli alla ex Gemma Galgani e a confermare il rapporto d'amicizia con Anna Tedesco, sulle pagine del magazine ha espresso un duro parere sulla coppia più chiacchierata del Trono Over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Giorgio 'stronca' Ida e Riccardo su ...

Spoiler U&D - oggi 27 novembre : Ida partecipa alla sfilata dopo la rottura con Riccardo : oggi, mercoledì 27 novembre, andrà in onda l'ultima puntata settimanale del Trono Over: le anticipazioni che impazzano in rete (soprattutto sul portale Witty Tv), informato il pubblico che in studio accadrà di tutto. Valentina Autiero piangerà nello scoprire che Simone avrebbe baciato Valentina Fabri, mentre Armando Incarnato renderà pubblica l'unica notte di passione che ci sarebbe stata tra lui e quest'ultima. Ad alleggerire gli animi ci ...

Riassunto U&D del 26 novembre : Ida in lacrime per Riccardo - Samuel deluso da Anna : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi di cui oggi pomeriggio 26 novembre è andato in onda un nuovo appuntamento dedicato al trono over. E i colpi di scena non sono certamente mancati. In particolar modo, Ida e Riccardo sono arrivati nuovamente ai ferri corti e questa volta la dama è scoppiata in lacrime, confessando un aspetto inedito della sua vita. Occhi puntati ...

Anticipazioni Over U&D del 26 novembre - Guarnieri a Ida : 'Sono nato con pregi e difetti' : Canale 5 trasmetterà oggi 26 novembre la seconda puntata settimanale dedicata al Trono Over, concedendo ampio spazio soprattutto all'aggiornamento del rapporto di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia già ieri pomeriggio aveva cominciato a confrontarsi sulle novità del loro rapporto, evidenziando i problemi mai completamente superati. E sarà proprio questo il punto di partenza dell'appuntamento odierno, durante il quale le divergenze e le ...

U&D - Riccardo piange in studio - Ida lo attacca : 'Soli a casa non avevi voglia di baciarmi' : Il sentimento che Ida Platano e Riccardo Guarnieri provano l'uno per l'altro, sembra non essere sufficiente affinché la loro relazione decolli: oggi, nel corso della nuova puntata del Trono Over, i due hanno continuato a litigare, rinfacciandosi le rispettive mancanze nel rapporto. La dama, in particolare, prima ha reso pubblico lo scorso trasporto fisico che il compagno avrebbe nei suoi confronti, e poi ha confessato tra le lacrime di essere in ...

Anticipazioni U&D del 25 novembre : Gemma felice con Juan - problemi tra Ida e Riccardo : Oggi, lunedì 25 novembre, andrà in onda la puntata di Uomini e Donne Over che è stata registrata soltanto un paio di giorni fa: i telespettatori, infatti, saranno aggiornati su quello che è accaduto ai protagonisti del dating-show nelle quasi due settimane di stop. Tina Cipollari si peserà davanti a tutti, Gemma Galgani farà un dolce regalo a Juan Luis, mentre Ida e Riccardo continueranno a battibeccare prima del triste epilogo. Gemma e Tina ...