U&D anticipazioni di oggi 4 dicembre | Riccardo chiede ad Ida di diventare sua moglie

Anticipazioni Trono Over U&D 4 dicembre - Riccardo amareggiato : 'Sei un'altra persona' : È tempo di una nuova attesissima puntata del Trono Over di Uomini e donne, in onda oggi 4 dicembre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. L'appuntamento sarà ampiamente dedicato a Riccardo Guarnieri e Ida Platano, che si trOveranno faccia a faccia al centro dello studio dopo le discussioni avvenute durante la precedente registrazione. Ma chi penserà che tra dama e cavaliere sia davvero tutto finito, resterà sicuramente sorpreso. Riccardo, ...

Anticipazioni U&D 4 dicembre - Guarnieri piange e spiazza la Platano con un anello : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio condotta da Maria De Filippi. Mercoledì 4 dicembre andrà in onda una nuova puntata del trono over che si preannuncia particolarmente scoppiettante e ricca di sorprese. Occhi puntati soprattutto sulla discussa coppia composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri che continueranno ad essere al centro di accesi dibattiti e discussioni al punto che il ...

U&D - anticipazioni oggi 3/12 - la sorpresa di Gemma a Juan Luis : lo raggiunge in hotel : Si preannuncia ricca di colpi di scena la puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over, in onda oggi 3 dicembre alle 14:45 su Canale 5. Dopo aver iniziato la settimana, eccezionalmente, con la scelta di Giulia Quattrociocche, protagonista del trono classico, oggi si tornerà alla programmazione consueta iniziando dalle vicende di Gemma Galgani alle prese con il nuovo corteggiatore Juan Luis. Secondo le anticipazioni pubblicate in rete, il ...

Anticipazioni U&D del 3 dicembre - Riccardo furioso con Ida : 'Così aumentano i followers' : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, di cui martedì 3 dicembre, andrà in onda la prima puntata di questa settimana dedicata al trono over. Questa settimana, infatti, la trasmissione sentimentale di Maria De Filippi è iniziata con il racconto delle novità del trono classico, incentrato sulla scelta di Giulia, ma domani pomeriggio torneranno in studio Gemma Galgani, Ida Platano e tutti gli altri protagonisti del trono over. In ...

Anticipazioni U&D - Gemma e Juan Luis emozionati e in lacrime durante l'esterna : La nuova registrazione di Uomini e donne trono over di ieri 30 novembre rivela che ci sono state delle novità importanti che riguardano il rapporto tra Gemma e Juan Luis, i quali stanno vivendo la loro storia non soltanto all'interno dello studio della trasmissione di Maria De Filippi ma anche all'esterno. La relazione prosegue a gonfie vele, al punto che durante l'ultima esterna i due si sono lasciati andare alla commozione, fino alla lacrime. ...

U&D - anticipazioni : Juan Luis ha un'ammiratrice - Armando bacia Veronica : È stata una puntata di Uomini e Donne Over molto movimentata quella che è stata registrata ieri, sabato 30 novembre: le anticipazioni del web, infatti, informano il pubblico dei tanti colpi di scena che hanno regalato i protagonisti del parterre. Gemma Galgani, per esempio, ha dovuto far fronte alle "intromissioni" di terze persone nel suo rapporto con Juan Luis Ciano; Armando Incarnato, invece, sta frequentando contemporaneamente Roberta Di ...

Anticipazioni U&D - Riccardo vuole sposare Ida : arriva la proposta di nozze ma lei tentenna : Ennesimo colpo di scena nello studio di Uomini e donne, di cui ieri pomeriggio 30 novembre è stata registrata una nuova puntata del trono over. Protagonisti indiscussi della prima parte di questa registrazione sono stati Ida e Riccardo, i quali in queste settimane hanno vissuto delle vicende a dir poco travagliate dal punto di vista sentimentale. La scorsa settimana i due si sono lasciati in malo modo, al punto che sembravano essersi detti addio ...

Anticipazioni U&D over : Guarnieri in studio chiede la mano della Platano : Importante colpo di scena durante la registrazione di sabato 30 novembre del trono over di Uomini e Donne. Sembra, infatti, che Riccardo abbia chiesto a Ida di diventare sua moglie. Un gesto romantico che ha emozionato il pubblico in studio e l'opinionista Gianni Sperti, mentre la donna pare sia rimasta piuttosto indecisa sul da farsi. Le Anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News riportano che si è ripartiti da quanto accaduto durante la ...

Anticipazioni U&D - 30 novembre : Gemma e Juan felici ma senza baci - Sossio e Ursula ospiti : Sabato 30 novembre è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Le Anticipazioni che riporta "Il Vicolo delle News" fanno sapere che in studio è accaduto di tutto, come ogni settimana d'altronde. Gemma Galgani continua a frequentare Juan Luis Ciano, anche se tra loro ancora non è scattato un bacio passionale. Armando Incarnato sta uscendo sia con Roberta che con Veronica, mentre Anna Tedesco ha litigato ancora con ...

Anticipazioni U&D - Veronica in crisi per Alessandro : lui le dice di raggiungerlo a Napoli : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e le Anticipazioni dell'ultima registrazione del trono classico, avvenuta lo scorso 27 novembre, rivelano che per la bella Veronica Burchielli ci sono state un po' di novità che l'hanno rimessa al centro delle polemiche. Tina Cipollari si era già duramente scagliata nei confronti della nuova tronista, reduce dal 'No' che aveva rifilato ad Alessandro Zarino, il quale sperava di poter coronare il ...

Anticipazioni U&D Trono Classico 29 novembre : Giulio va da Giovanna per un chiarimento : Dopo la bocciatura del giovedì, che ha concesso spazio ancora al Trono Over di Uomini e donne, la parola oggi 29 novembre passerà al Trono Classico e alle vicende dei suoi protagonisti Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli, Carlo Pietropoli e Veronica Burchielli. Sarà soprattutto l'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ad essere protagonista del giorno, con una brutta notizia riguardante Giulia e Giovanna: dopo l'esterna identica della precedente ...

Anticipazioni U&D registrazione 27 novembre : esterna per l'Abate e la D'Urso con Raselli : Una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne è stata registrata venerdì 27 novembre presso gli studi Elios di Roma. Come al solito protagonista assoluto della registrazione è stato Giulio Raselli, sempre più conteso tra le corteggiatrici Giovanna e Giulia. Ampio spazio è stato riservato anche alla collega Veronica Burchielli che, a sorpresa, ha deciso di voler incontrare Alessandro Zarino. Carlo Pietropoli, infine, ha portato in ...

U&D trono over - anticipazioni 27 novembre : Valentina Autiero discute con Simone : Andrà in onda oggi 27 novembre la terza ed ultima parte del trono over di Uomini e Donne, che poi cederà il passo al trono classico. Dopo aver assistito al dramma di Riccardo e Ida che hanno scelto di lasciarsi e alla discussione tra Samuel e Anna, la puntata di oggi non sarà da meno quanto a diverbi: Valentina Autiero, scoprendo alcuni particolari su come procede la conoscenza di Simone con Valentina Fabri, si infurierà e scoppierà in lacrime. ...

Anticipazioni U&D del 27 novembre : Armando stufo di Veronica che non vuole baciarlo : L'appuntamento con Uomini e donne ritorna in onda domani, mercoledì 27 novembre, con la messa in onda della terza puntata di questa settimana, che sarà incentrata ancora una volta sul trono over. E anche questa volta non mancheranno i colpi di scena, con i riflettori ben puntati soprattutto su Armando e la sua turbolenta frequentazione con Veronica. E poi ancora vedremo che ci sarà spazio per una confessione del tutto inaspettata su Valentina F: ...